Шотландская футбольная федерация объявила состав национальной сборной для участия в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет летом в трех странах: США, Канаде и Мексике.
Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиам Келли («Рейнджерс»).
Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайам («Рексем»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).
Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдли Кертис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич Сити»), Скотт Мактоминей («Наполи»).
Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон Атлетик»), Джордж Хирст («Ипсвич Таун»), Лоуренс Шанклэнд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).
В рамках группового этапа чемпионата мира сборная Шотландии будет играть в группе C против команд Бразилии, Марокко и Гаити.