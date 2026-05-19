Главный тренер «Наполи», Антонио Конте, близок к досрочному уходу из неаполитанского клуба, как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Стороны планируют расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Ожидается, что после этого Конте снова возглавит сборную Италии.

Основным претендентом на замену Конте в «Наполи» считается Маурицио Сарри, бывший тренер клуба в период с 2015 по 2018 год. Сарри уже контактировал с «Наполи», и в клубе уверены в его возвращении.

Антонио Конте возглавил «Наполи» в 2024 году и сразу же привел команду к чемпионству в Италии. Однако в текущем сезоне неаполитанцы не смогли повторить этот успех и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов.