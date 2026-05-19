Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает футбольным экспертом, прокомментировал судейские решения в матче 37-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Бёрнли».
Каррагер заявил, что полузащитник лондонцев Кай Хаверц мог получить красную карточку за жесткий фол против Лесли Угочукву. По мнению эксперта, удаление серьезно осложнило бы задачу «Арсеналу», поскольку команда осталась бы в меньшинстве, а сам немец пропустил бы заключительный тур чемпионата против «Кристал Пэлас».
Каррагер также отметил, что это уже не первый спорный эпизод за последнее время, трактованный в пользу «канониров».
«Сразу вспоминается момент с Габриэлом и Холанном, когда защитника "Арсенала" тоже, на мой взгляд, должны были удалить. В этом плане "Арсеналу" явно сопутствует удача», — заявил Каррагер BBC.
Матч завершился минимальной победой «Арсенала» со счетом 1:0, благодаря чему команда сохранила лидерство в таблице АПЛ.