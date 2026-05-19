Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает футбольным экспертом, прокомментировал судейские решения в матче 37-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Бёрнли».

Джейми Каррагер globallookpress.com

Каррагер заявил, что полузащитник лондонцев Кай Хаверц мог получить красную карточку за жесткий фол против Лесли Угочукву. По мнению эксперта, удаление серьезно осложнило бы задачу «Арсеналу», поскольку команда осталась бы в меньшинстве, а сам немец пропустил бы заключительный тур чемпионата против «Кристал Пэлас».

Каррагер также отметил, что это уже не первый спорный эпизод за последнее время, трактованный в пользу «канониров».

«Сразу вспоминается момент с Габриэлом и Холанном, когда защитника "Арсенала" тоже, на мой взгляд, должны были удалить. В этом плане "Арсеналу" явно сопутствует удача», — заявил Каррагер BBC.

Матч завершился минимальной победой «Арсенала» со счетом 1:0, благодаря чему команда сохранила лидерство в таблице АПЛ.