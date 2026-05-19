Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о выступлении московской команды в нынешнем сезоне.

«Если "Спартак" выиграет Кубок, то еще как-то скрасит этот сезон. А так я, конечно, недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть и их достаточно.

Почему они не обыграли Махачкалу и других соперников из нижней части таблицы? При этом хорошо играли с командами из верха», — сказал Ещенко «СЭ».

24 мая в финале Кубка России спартаковцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Поединок начнется в 17:00 мск.