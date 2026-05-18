Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Ещё в начале сезона я говорил, что "Зенит" займёт первое место, а второе — "Краснодар". Чемпионство заслуженное, по-другому и быть не может. Мне подсказала интуиция, что именно так и будет, но всё было понятно и так: "Зенит" в прошлом году проиграл чемпионат, им нужно было реабилитироваться — так и произошло.

Если оценивать игру "Зенита", скажу, что неважно, как ты начнёшь сезон, а важно, как ты его закончишь. Это самое главное! Селекция клуба? Не всегда большие клубы могут угадать с трансфером. Бывают проблемы с климатом, страной или менталитетом — тут не угадаешь. Где-то команде везёт, где-то — слишком не везёт, все ошибаются, и ничего в этом такого нет. При таком бюджете команды есть право на ошибку», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».

Напомним, что «Зенит» стал первым, второе место занял «Краснодар», а замкнул тройку призеров «Локомотив».