Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев считает, что Ролан Гусев заслужил право продолжать тренировать бело‑голубых и в следующем сезоне.

«Я за то, чтобы Гусев продолжил работу. Он показал себя даже в стрессовой ситуации с самой лучшей стороны. Чужие ошибки всегда сложно исправлять. Для этого нужно время. Да, не вышли в суперфинал Кубка России, но пенальти — лотерея. Обе команды были достойны выхода в суперфинал Кубка, но повезло "Краснодару".

Поэтому я за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работать в московском "Динамо". Он уже освоился. Даже в последних играх, которые ничего не значили, мы видели результат и что игроки бились за тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

48‑летний Гусев принял бело‑голубых после отставки Валерия Карпина в ноябре прошлого года. Всего под его руководством команда сыграла 20 матчей, 9 раз победила и 5 раз сыграла вничью. По итогам сезона РПЛ «Динамо» финишировало на 7‑й строчке.