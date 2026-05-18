Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев считает, что Ролан Гусев заслужил право продолжать тренировать бело‑голубых и в следующем сезоне.

«Я за то, чтобы Гусев продолжил работу.  Он показал себя даже в стрессовой ситуации с самой лучшей стороны.  Чужие ошибки всегда сложно исправлять.  Для этого нужно время.  Да, не вышли в суперфинал Кубка России, но пенальти — лотерея.  Обе команды были достойны выхода в суперфинал Кубка, но повезло "Краснодару".

Поэтому я за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работать в московском "Динамо".  Он уже освоился.  Даже в последних играх, которые ничего не значили, мы видели результат и что игроки бились за тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

48‑летний Гусев принял бело‑голубых после отставки Валерия Карпина в ноябре прошлого года.  Всего под его руководством команда сыграла 20 матчей, 9 раз победила и 5 раз сыграла вничью.  По итогам сезона РПЛ «Динамо» финишировало на 7‑й строчке.