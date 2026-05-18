Национальная команда Хорватии по футболу обнародовала состав на предстоящий чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В списке участников турнира значатся 26 основных игроков и шесть запасных. Среди ключевых футболистов в основном составе — 40-летний полузащитник итальянской команды «Милан» Лука Модрич.

Вратари: Ливакович, Котарски, Пандур.

Защитники: Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Станишич, Погранчич, Эрлич, Вушкович.

Полузащитники: Модрич, Ковачич, Марио Пашалич, Влашич, Лука Сучич, Петар Сучич, Батурина, Якич, Моро, Фрук.

Нападающие: Перишич, Крамарич, Будимир, Марко Пашалич, Муса, Матанович.

В групповом этапе чемпионата мира Хорватия встретится с командами Англии, Панамы и Ганы.