Дортмундская «Боруссия» запросила информацию у мадридского «Реала» относительно полузащитника Эдуарду Камавинга.
«Реал» ответил, что на данный момент французский футболист не доступен для продажи. Об этом сообщил испанский журналист Рамон Альварес де Мон.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «сливочные» готовы рассмотреть предложение о продаже Камавинга. Отмечалось, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Камавинга провел 42 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.