Дортмундская «Боруссия» запросила информацию у мадридского «Реала» относительно полузащитника Эдуарду Камавинга.

Эдуарду Камавинга globallookpress.com

«Реал» ответил, что на данный момент французский футболист не доступен для продажи. Об этом сообщил испанский журналист Рамон Альварес де Мон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «сливочные» готовы рассмотреть предложение о продаже Камавинга. Отмечалось, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Камавинга провел 42 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.