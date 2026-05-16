Арбитр Сергей Карасев будет работать на матче 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом», сообщает сайт РФС. Игра начнется 17 мая в 18:00 мск.
Все судейские назначения выглядят следующим образом:
«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов.
«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков.
«Рубин» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов.
«Балтика» — «Динамо» (Москва): судья — Никита Новиков.
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев.
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Станислав Матвеев.
Напомним, все матчи заключительного тура РПЛ пройдут в один день — в воскресенье.