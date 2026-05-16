Арбитр Сергей Карасев будет работать на матче 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом», сообщает сайт РФС.  Игра начнется 17 мая в 18:00 мск.

Сергей Карасев
Сергей Карасев globallookpress.com

Все судейские назначения выглядят следующим образом:

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов.

«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков.

«Рубин» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов.

«Балтика» — «Динамо» (Москва): судья — Никита Новиков.

«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Станислав Матвеев.

Напомним, все матчи заключительного тура РПЛ пройдут в один день — в воскресенье.