Прошли три встречи 34-го тура Первой лиги.

«Челябинск» и «Шинник» сыграли вничью со счетом 2:2.

Голами у хозяев отличились Гаррик Левин и Тимур Жемалетдинов, у гостей дубль оформил Денис Миронов.

«Шинник» с 48 очками завершил сезон на восьмом месте, «Челябинск» (44) — девятый.

В параллельных матчах «Уфа» обыграла в гостях «Спартак» из Костромы со счетом 1:0, «Сокол» с тем же результатом выиграл у «КАМАЗа».

«Сокол» с 26 баллами финишировал 17-м в Первой лиге и вылетел, «Уфа» с 37 очками спаслась и осталась 15-й в турнирной таблице. «Спартак» и «КАМАЗ» с 49 баллами пока на 7-й и 5-й позициях.