В матче последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» ушел от поражения в матче со «Штутгартом»- 2:2.
На голы Чемы Андреса и Николаса Нарти в первом тайме хозяева ответили точными ударами Джонатана Буркардта, который дважды реализовал пенальти.
Айнтрахт ФФранкфурт2:2Штутгарт
0:1 Чема Андрес 10' 0:2 Николас Нартей 45+4' 1:2 Жонатан Буркардт 72' пен. 2:2 Жонатан Буркардт 90+2' пен.
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен (Тимоти Чэндлер 80'), Робин Кох, Орель Аменда, Натаниэль Браун, Рицу Доан, Эйе Скири, Марио Гётце (Махмуд Дахуд 60'), Джан Узун (Жонатан Буркардт 60'), Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф 17'), Арно Калимуэндо (Фарес Шаиби 46')
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Лука Жакес 73'), Юлиан Хабот, Рамон Хендрикс, Николас Нартей (Тьягу Томаш 86'), Крис Фюрих (Йоша Вагноман 73'), Ангело Штиллер, Чема Андрес, Джейми Левелинг, Дениз Ундав, Эрмедин Демирович (Финн Ельч 86')
Жёлтые карточки: Фарес Шаиби 47', Орель Аменда 60' — Чема Андрес 27', Максимилиан Миттельштадт 63', Эрмедин Демирович 66'
«Штутгарт» с 62 очками в активе финишировал четвертым и пробился в Лигу чемпионов, «Айнтрахт» (44) — восьмой.
В параллельной игре «Байер» и «Гамбург» сыграли вничью 1:1. Открыли счет в матче гости усилиями Фабиу Виейры на 61-й минуте. Хозяева сравняли результат на 78-й минуте благодаря автоголу Джордана Торунариги.
«Байер» набрал 59 очков и занял шестое место в турнирной таблице, «Гамбург» (38) — 13-й.