«Байер» набрал 59 очков и занял шестое место в турнирной таблице, «Гамбург» (38) — 13-й.

В параллельной игре «Байер» и «Гамбург» сыграли вничью 1:1. Открыли счет в матче гости усилиями Фабиу Виейры на 61-й минуте. Хозяева сравняли результат на 78-й минуте благодаря автоголу Джордана Торунариги .

«Штутгарт» с 62 очками в активе финишировал четвертым и пробился в Лигу чемпионов, «Айнтрахт» (44) — восьмой.

На голы Чемы Андреса и Николаса Нарти в первом тайме хозяева ответили точными ударами Джонатана Буркардта, который дважды реализовал пенальти.

В матче последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» ушел от поражения в матче со «Штутгартом» - 2:2.

Футбол•Сегодня 11:24 Звездный лазарет: путеводитель по главным кадровым потерям сборных за месяц до ЧМ-2026

Футбол•12/05/2026 10:49 Статус, тактика и уважение: почему Хаби Алонсо — идеальный тренер для «Челси»

Футбол•11/05/2026 19:58 Трансферный дайджест. 5 — 11 мая

Футбол•08/05/2026 10:29 «ПСЖ» — «Арсенал»: тактический разбор и прогнозы перед финалом в Будапеште

Футбол•08/05/2026 02:21 «Фрайбург» отправляется в исторический финал: ранняя красная лишила «Брагу» мечты о трофее

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 10:13 Тонущий «Челси» против машины Гвардиолы: сможет ли «Манчестер Сити» оформить дубль?

Футбол•Вчера 11:37 В поисках крайних: кто на самом деле виноват в катастрофическом сезоне «Ливерпуля»

Футбол•Вчера 11:13 Верните как было: пять тренерских камбэков, о которых мы мечтаем

Футбол•14/05/2026 08:12 Перетасовка карт. Галактионов в «Динамо», Шварц в ЦСКА и еще шесть потенциальных тренерских рокировок

Футбол•14/05/2026 12:16 Трансферный пазл Флика: что делать с Рашфордом, Левандовским и ненужным тер Стегеном

Выбор читателей

Футбол•10/05/2026 21:35 С чего начинается «Родина»: в РПЛ приходит новый частный клуб

Футбол•11/05/2026 12:25 Ямаль, Флик и новая надежда Ла Масии: история чемпионской «Барселоны»

Футбол•12/05/2026 12:04 Месяц до ЧМ‑2026: шансы США, вызов для Аргентины и еще три интриги к старту турнира

Футбол•12/05/2026 00:10 «Динамо» вернуло долг «Краснодару» и перевернуло чемпионскую гонку: Лунёв и Сергеев отправили титул в Петербург

Футбол•04/05/2026 15:53 Попались: Заболотный и ещё 6 футболистов в России, проваливших допинг-тест

Самое интересное

Футбол•08/03/2026 17:59 Воссоединение по-милански: Каземиро и Модрич вновь образуют тандем в Италии?

Футбол•07/03/2026 16:04 Звёздные читеры: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Футбол•07/03/2026 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»