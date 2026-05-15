Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляк в один из топ-клубов Европы.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

Ранее сообщалось о том, что в услугах россиянина заинтересованы ПСЖ и «Арсенал».

«Хотелось бы мне, чтобы Кисляк оказался в Европе?  Конечно, хотелось бы.  Я хотел бы, чтобы наши в Европе играли, вот Сафонов заиграл хорошо.  Он делает результат, плюс россиянин, все довольны.  Хоть Кварацхелия и грузин, все равно играл у нас в РПЛ, значит тоже наш (улыбается).  Там нужно выдерживать конкуренцию, немножко другой футбол, там все делают быстрее.

Есть ли у Кисляка шанс выиграть там конкуренцию?  Конечно.  Сафонов дождался, когда ему поверили и поставили, сейчас ему уже мало кто составит конкуренцию», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 28 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.