Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляк в один из топ-клубов Европы.

Ранее сообщалось о том, что в услугах россиянина заинтересованы ПСЖ и «Арсенал».

«Хотелось бы мне, чтобы Кисляк оказался в Европе? Конечно, хотелось бы. Я хотел бы, чтобы наши в Европе играли, вот Сафонов заиграл хорошо. Он делает результат, плюс россиянин, все довольны. Хоть Кварацхелия и грузин, все равно играл у нас в РПЛ, значит тоже наш (улыбается). Там нужно выдерживать конкуренцию, немножко другой футбол, там все делают быстрее.

Есть ли у Кисляка шанс выиграть там конкуренцию? Конечно. Сафонов дождался, когда ему поверили и поставили, сейчас ему уже мало кто составит конкуренцию», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 28 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.