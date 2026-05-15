Александр Мостовой, бывший игрок сборных СССР и России, высказал свое мнение относительно аренды нападающего «Зенита» Джона Дурана.

Джон Дуран globallookpress.com

«Эту аренду оценю на "никак". Приехал и уехал. И след простыл. Смотрел его несколько игр и не понимал, почему Дуран по полю ходит, почему он не бегает? Хотелось понять, что за футболист. Это самые большие деньги за прогулку футболиста. Даже тот же Жерсон хотя бы пару раз сыграл. Видимо, в чемпионском матче на него даже не рассчитывают», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее стало известно, что агент Джонатан Эррера, который представляет интересы Дурана, обсуждает возможность перехода футболиста в турецкие клубы.

В феврале 2026 года «Зенит» взял в аренду 22-летнего колумбийского форварда у саудовского «Аль-Насра». Аренда рассчитана до конца сезона. За время выступлений за петербургский клуб Дуран сыграл 9 матчей и отметился двумя голами с пенальти.