Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал отсутствие вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье в окончательной заявке национальной команды на ЧМ-2026.

Дидье Дешам globallookpress.com

По словам наставника французов, ключевым фактором при выборе голкиперов стала игровая практика. В нынешнем сезоне Шевалье потерял место в стартовом составе парижского клуба, уступив конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову.

«Позиция третьего вратаря всегда имеет свою специфику, однако главным критерием остаются спортивные результаты. Я понимаю разочарование Шевалье, но он уже несколько месяцев не получает игрового времени. В марте я связывался с ним и надеялся, что ситуация изменится, однако даже когда у него появлялись возможности, он всё равно не выходил на поле», — приводит слова Дешама L'Equipe.

В окончательную заявку сборной Франции вошли Майк Меньян из «Милана», Брис Самба, выступающий за «Ренн», а также голкипер «Ланса» Робен Риссер.

На ЧМ-2026 в группе Франция сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии.