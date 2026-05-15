Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт не сыграет на чемпионате мира 2026 года из‑за перенесённой операции на спине.

«После шести месяцев лечения и попыток вернуться в строй у меня не было выбора, кроме как согласиться на операцию. Я разочарован тем, что не мог помогать "МЮ" в последние полгода и что пропущу чемпионат мира. Надеюсь, после возвращения я буду чувствовать себя лучше и буду вновь радовать болельщиков», — написал голландец в соцсети.

Последний раз 26‑летний футболист появлялся на поле в официальном матче 30 ноября 2025 года, после чего угодил в лазарет и всё это время восстанавливался, пропустив 24 матча «МЮ».

Нидерланды на ЧМ‑2026 выступят в квартете F с Японией, Швецией и Тунисом.