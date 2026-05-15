Арбелоа стал главным тренером команды в январе, сменив на этом посту Хаби Алонсо . Вчера Каррерас провел на поле все 90 минут в матче против «Овьедо» , который завершился победой со счетом 2:0. До этого матча он трижды подряд оставался в запасе и не выходил на замену.

Как сообщает журналист As Хосе Феликс Диас , Арбелоа порекомендовал Каррерасу получить тренерскую лицензию после того, как игрок выразил недовольство отсутствием в стартовом составе.

Между главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа и защитником команды Альваро Каррерасом произошел конфликт.

