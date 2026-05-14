В матче 36-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Райо Вальекано» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Флориана Лежена на 20-й минуте встречи. Хозяева смогли восстановить статус-кво на 40-й минуте благодаря точному удару Диего Лопесу.
Результат матча
ВаленсияВаленсия1:1Райо ВальеканоМадрид
0:1 Флорьян Лежён 21' 1:1 Диего Лопес 40'
Валенсия: Столе Димитриевски, Диего Лопес, Ренсо Саравия (Унай Нуньес 32'), Эрай Джёмерт, Сесар Таррега, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде 63'), Пепелу (Филип Угринич 61'), Родригес Гидо, Луис Риоха, Хави Герра (Садик Умар 61'), Уго Дуро (Ларджи Рамазани 61')
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Альфонсо Эспино, Пеп Чаварриа, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Иван Балью (Андрей Рациу 73'), Ранди Нтекья (Александр Алемао 60'), Педро Диас, Фран Перес (Хорхе де Фрутос 60'), Оскар Валентин (Пате Сисс 61'), Херард Гумбау (Унаи Лопес 67')
Жёлтые карточки: Ренсо Саравия 6' — Ранди Нтекья 56'
«Райо Вальекано» с 44 очками занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры, «Валенсия» (43) — 11-я.