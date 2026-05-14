Тренерский штаб сборной Новой Зеландии объявил список из 26 футболистов, которые примут участие в финальной части чемпионата мира 2026 года.
Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл», Англия), Алекс Паульсен («Легия», Польша), Майкл Вуд («Окленд»)
Защитники: Тайлер Биндон («Ноттингем Форест», Англия), Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед», МЛС), Либерато Какаче («Рексем», Англия), Фрэнсис де Врис («Окленд»), Каллан Эллиот («Окленд»), Тим Пейн («Веллингтон Феникс», Австралия), Нандо Пийнакер («Окленд»), Томми Смит («Брейнтри Таун», Англия), Финн Сурман («Портленд Тимберс», МЛС)
Полузащитники: Лахлан Бэйлисс («Ньюкасл Джетс», Австралия), Джо Белл («Викинг», Норвегия), Мэтт Гарбетт («Питерборо Юнайтед», Англия), Бен Олд («Сент-Этьен», Франция), Алекс Руфер («Веллингтон Феникс», Австралия), Сарприт Сингх («Веллингтон Феникс», Австралия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Англия), Райан Томас («ПЕК Зволле», Нидерланды)
Нападающие: Коста Барбарусес («Вестерн Сидней Уондерерс», Австралия), Элайджа Джаст («Мотеруэлл», Шотландия), Каллум МакКоват («Силкеборг», Дания), Джесси Рэндалл («Окленд»), Бен Уэйн («Порт Вейл», Англия), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).
Новая Зеландия сыграет в квартете G с Ираном (15 июня), Египтом (22 июня) и Бельгией (27 июня).