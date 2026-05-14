Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло высказался о последних результатах команды в Серии А.

«Реальность такова, что в последних четырех матчах они уже не боролись, не проявляли желания или решимости, необходимых для победы. И мы видели результаты. Все это меня не удивляет. Я видел, как одни игроки спорили, другие теряли мяч, но им было все равно. Некоторые из них не стремились помогать команде и не хотели отрабатывать в защите.

Я бы предпочел, чтобы команда играла вертикально. Прежде всего, нам нужно увидеть "Милан" таким, как в последние полчаса против "Аталанты" — полными энтузиазма, злости и решимости. Если "россонери" продолжат так же, результаты не заставят себя ждать, но нужно работать все 90 минут, а не только реагировать на протесты или свист. Игроки на поле выглядят разобщенными. Аллегри явно нужно что-то сказать в раздевалке.

Проблема не в физической форме. Если на 80-й минуте они начинают бежать как сумасшедшие, такое объяснение не выдерживает критики.

Судя по цифрам, конечно, Аллегри тоже виноват. Он не смог сохранить настрой. Тем не менее, он уже некоторое время говорит о достижении определенной цели, дает точные указания и четкий посыл. Очевидно, он давно понял, что с командой что-то не так.

Тренер не выходит на поле, а лишь дает указания. Если игрок теряет мяч, а затем не бросается за ним, чтобы вернуть его... Вот в чем суть», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport..

Напомним, что «Милан» после последних неудач опустился на четвертую строчку в турнирной таблице и может потерять место в зоне Лиги чемпионов.