Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении команды от «Алавеса»(0:1).

Ханс-Дитер Флик

«Я разочарован результатом.  Мы хотели сегодня победить, но я увидел и некоторые позитивные моменты.  Я доволен игрой команды.  Альваро Кортес дебютировал и сыграл очень хорошо.  Эспарт и Маркес также сыграли хорошо, как и Берналь после травмы.

У нас были шансы и в первом тайме, однако в итоге мы пропустили после углового.  В эти моменты нам не хватало концентрации.  Мы должны принять результат и готовиться к воскресной игре.

Настрой и менталитет были хорошими, но это был непростой матч. "Алавес" играл очень агрессивно, мы все это видели.  В конце концов, так уж получилось, и мы должны это принять», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона», которая досрочно стала чемпионом Испании, с 91 очком лидирует в турнирной таблице, а «Алавес» набрал 40 баллов и поднялся на 15-е место в турнирной таблице.