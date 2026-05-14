Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил желание продлить аренду нападающего Маркуса Рашфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», и превратить ее в полноценный контракт, сообщает TEAMtalk.

Источник сообщает, что в текущем арендном соглашении 28-летнего игрока есть опция выкупа за 30 миллионов евро, которую необходимо активировать до 15 июня. Однако пока неизвестно, будет ли обсуждаться другая структура сделки. Тем не менее, Флик обратился к руководству клуба с просьбой найти способ оставить Рашфорда в команде на более длительный срок.

Рэшфорд выступает за «Барселону» с июля 2025 года на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. За сезон 2025/26 он принял участие в 48 матчах, забив 14 голов и отдав 14 результативных передач.