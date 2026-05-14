Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями после успеха своего клуба в финальном матче Кубка Италии с «Лацио» (2:0).

«В этом сезоне "Интер" выиграл два трофея, и мы этого заслужили, потому что провели сильную кампанию. Мы счастливы за себя, за всё, чего достигли, и за всё, через что прошли за эти годы. Мы также рады этим невероятным болельщикам и клубу, который всегда нас поддерживал. Мы собираемся насладиться всем, чего добились в этом сезоне. Победа в чемпионате и Кубке Италии — это не то, что можно воспринимать как должное, поднять два трофея никогда не бывает легко», — цитирует румынского специалиста сайт нерадзурри.

45‑летний Киву работает с «Интером» первый сезон и смог оформить дубль. Ранее миланцы стали досрочно чемпионом страны.