Французский «ПСЖ» готов летом подписать полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, информирует журналист Маркос Бенито.

Федерико Вальверде globallookpress.com

У 27-летнего уругвайца появились проблемы в стане «королевского клуба и он не исключает свой уход.

После драки с Орельеном Тчуамени полузащитник был оштрафован на 500 тысяч евро, а часть футболистов "Реала" оказалась настроена против него и хочет, чтобы Вальверде покинул клуб.

За мадридцев уругвайский хавбек играет с 2018 года. Всего в этом сезоне он провел 48 матчей, забил в них 9 мячей и сделал 13 голевых передач. Контракт Вальверде с "Реалом" действует до 2029 года.