Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался по поводу результативности форварда Александра Соболева в нынешнем сезоне.

«Команда — это живой организм и механизм, где важен каждый элемент. В определенный момент сезона каждый вносит свой вклад в итоговый результат. У меня тоже бывали отрезки, когда забивал в четырех или пяти матчах подряд.

Соболев — нападающий, голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется. И не только он, а каждый: важна любая результативная передача, работа защитников, каждый сейв. Все стараются ради общей цели», — сказал Ерохин «СЭ».

В нынешнем сезоне Соболев отыграл 36 встреч, забил 12 мячей и сделал три ассиста.