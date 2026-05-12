Известный в прошлом нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк считает, что «Краснодар» поражением в 29‑м туре РПЛ от московского «Динамо» (1:2) перечеркнул свои шансы на золотые медали.

«Если бы Боселли и другие футболисты реализовали хоть один из моментов, мы бы сейчас об этом не говорили — вот вам и причина. Надо было просто забить гол, тогда чемпион был бы другой, а так "Зенит" — чемпион. "Краснодару" не следовало бежать вперед, конечно, они хотели победить и решить судьбу чемпионата, но в итоге пропустили второй гол. Сохранив ничью, шансов на титул было бы чуть больше, теперь их нет вообще», — сказал Погребняк «СЭ».

За тур до окончания чемпионата «Зенит» с 65 очками занимает первую строчку, а «Краснодар» отстаёт на два очка. В 30‑м туре «быки» примут «Краснодар», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом».