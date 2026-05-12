Матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Атлетико» состоится 12 мая в 22:30 мск на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

«Атлетико» заканчивает сезон без особой мотивации.  Команда выполнила свою базовую задачу по проходу в Лигу чемпионов.  А вот для «Осасуны» каждая оставшаяся игра имеет большое значение.  Памлонцы в 3 очках от еврозоны и вполне могут добиться участия как минимум в Лиге конференций.

Последний раз в Памплоне команды играли в прошлом сезоне 15 мая.  Тогда «Осасуна» добыла победу со счетом 2:0.  Удастся ли ей повторить этот успех?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
  • Котировки букмекеров: 2.60 — победа «Осасуны», 3.65 — ничья, 2.70 — победа «Атлетико».
  • Прогноз искусственного интеллекта: победа «Атлетико» с минимальным счетом 1:0.

