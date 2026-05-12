Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кульчий оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ после поражения от «бело-голубых» (1:2) в 29-м туре.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Я бы сказал, что "Динамо" больше повезло, потому что такие моменты нужно реализовывать "Краснодару". "Быки" могут винить только себя в том, что не выиграли этот матч.  Подобные шансы необходимо использовать, впереди ещё одна игра.

Конечно, шансы у "Зенита" сильно увеличились, тем более им достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом.  Но всё может измениться.  Не факт, что "Краснодар" сможет обыграть "Оренбург", то есть "Оренбург" тоже не подарок.  Я думаю, что всё возможно.  Но то, что шансы у "Зенита" велики, это понятно», — сказал Кульчий Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 63 очками в активе, отставая от «Зенита» на 2 балла перед последним туром.  «Динамо» располагается на 8-й позиции (42).