Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кульчий оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ после поражения от «бело-голубых» (1:2) в 29-м туре.

«Я бы сказал, что "Динамо" больше повезло, потому что такие моменты нужно реализовывать "Краснодару". "Быки" могут винить только себя в том, что не выиграли этот матч. Подобные шансы необходимо использовать, впереди ещё одна игра.

Конечно, шансы у "Зенита" сильно увеличились, тем более им достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом. Но всё может измениться. Не факт, что "Краснодар" сможет обыграть "Оренбург", то есть "Оренбург" тоже не подарок. Я думаю, что всё возможно. Но то, что шансы у "Зенита" велики, это понятно», — сказал Кульчий Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 63 очками в активе, отставая от «Зенита» на 2 балла перед последним туром. «Динамо» располагается на 8-й позиции (42).