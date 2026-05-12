Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с французским центральным защитником Жоаном Гаду, который ранее выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург».

По информации пресс-службы немецкого клуба, 19-летний футболист заключил соглашение на пять лет — до лета 2031 года. По данным СМИ, сумма сделки, в которой «Боруссия» приобрела воспитанника «ПСЖ», составила 19,5 миллиона евро.

Жоан Гаду стал третьим новым игроком команды в текущем летнем трансферном окне, которое еще не открылось официально. Ранее клуб объявил о подписании бразильского латераля Кауа Пратеса из «Крузейро». Также в команду придет полузащитник Джастин Лерма, ранее выступавший за эквадорский «Индепендьенте».