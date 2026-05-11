Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итог матча с «Рубином» (2:1).

«Я счастлив.  Мы знали о хороших результатах "Рубина", но играли Дома с поддержкой наших трибун.  У нас была тактика, и всё получилось.  Мы очень рады.

Победа в дерби всегда очень хорошо влияет на обстановку в команде.  Сейчас мы настроены на победу в Махачкале.  Нам нужно победить и надеяться, что "Локомотив" потеряет очки.  Это всё, что мы можем сделать», — цитирует Угальде «Чемпионат».

«Спартак» с 51 баллом вернулся на четвертое место в РПЛ, «Рубин» (42) — седьмой.