Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итог матча с «Рубином» (2:1).

«Я счастлив. Мы знали о хороших результатах "Рубина", но играли Дома с поддержкой наших трибун. У нас была тактика, и всё получилось. Мы очень рады.

Победа в дерби всегда очень хорошо влияет на обстановку в команде. Сейчас мы настроены на победу в Махачкале. Нам нужно победить и надеяться, что "Локомотив" потеряет очки. Это всё, что мы можем сделать», — цитирует Угальде «Чемпионат».

«Спартак» с 51 баллом вернулся на четвертое место в РПЛ, «Рубин» (42) — седьмой.