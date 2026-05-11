Бразильский нападающий «Зенита» Педро может продолжить карьеру за пределами России.

Как сообщает «СЭ», агент 20-летнего футболиста в конце апреля провёл встречу с руководством петербургского клуба, где обсуждалась возможность трансфера игрока в один из клубов Саудовской Аравии или Западной Европы.

Сообщается, что «Зенит» оценивает потенциальную продажу форварда не менее чем в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Педро провёл 27 матчей за петербургский клуб, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Ранее в 29-м туре РПЛ «Зенит» дома победил «Сочи» со счетом 2:1. Встреча состоялась 10 мая в Санкт-Петербурге.