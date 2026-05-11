«ПСЖ» готов расстаться с голкипером Люка Шевалье, об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, ближайшим летом парижский клуб готов рассмотреть предложения о трансфере Шевалье, если таковые поступят. Утверждается, что сам вратарь также не желает находиться в запасе, что может подтолкнуть его к уходу из команды.

Прошлым летом парижане подписали Шевалье за 55 млн евро на замену ушедшему в «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумме. Француз по ходу сезона проиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды Матвею Сафонову.

В текущем сезоне Шевалье провел 26 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и десять раз сыграл «на ноль».