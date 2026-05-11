Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ.

Франк Артига globallookpress.com

«Ехали в Москву с настроением добиться положительного результата, но следует признать, что "Спартак" был сильнее. Все 90 минут он действовал лучше, был быстрее в игровых действиях, показывал высокое исполнительское мастерство. Нам не удалось показать ту решимость, что была у "Спартака", особенно в первом тайме, и нас за это наказали. На второй тайм вышли гораздо агрессивнее, действовали более цепко. Забили в концовке, но времени отыграться уже не было.

Как можно нивелировать высокий исполнительский уровень "Спартака"? За счет выигрыша единоборств. Эти качества нам удавалось показывать в других матчах. Возможно, сегодня ребята выходили на поле с боязнью», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

«Рубин» с 42 очками занимает седьмое в турнирной таблице РПЛ.