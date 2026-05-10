RMC Sport сообщило новые подробности о состоянии голкипера «ПСЖ» и сборной Франции Люки Шевалье, который конкурирует за место в составе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

По информации источника, в клубе сохраняют оптимизм относительно восстановления футболиста. Травма правого бедра, полученная Шевалье на одной из тренировок на прошлой неделе, изначально вызывала опасения, что голкипер больше не сыграет в текущем сезоне. Однако сейчас его состояние улучшилось, и вратарь может попасть в заявку сборной Франции.

Шевалье стал игроком «ПСЖ» летом 2025 года, но по ходу нынешнего сезона уступил место в основе Матвею Сафонову.

Контракт французского голкипера с парижским клубом действует до лета 2030 года.