Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио летом может сменить команду.

Рауль Асенсио globallookpress.com

Интерес к испанскому футболисту проявляет турецкий «Бешикташ», который готов предложить за его переход около 20 млн евро, информирует Fanatik.

Сообщается, что руководство мадридского клуба не рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и готово рассматривать предложения по его продаже, несмотря на то что ранее контракт Асенсио был продлен до 2031 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 31 матч за «Реал» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет около 25 млн евро.