Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Балтикой». Встреча состоится 10 мая в Москве.

«Калининградская "Балтика" в последних матчах выглядит неважно, но у "Локомотива" есть потери, например, из‑за дисквалификации не будет Батракова.

Считаю, что увидим закрытый футбол: никто не станет рисковать. Тем не менее мотивация у "Локомотива" очень высока: пройдем "Балтику" — уже больше 50% шансов на бронзу. Так что, несмотря на все трудности и потери в составе, думаю, "Локомотив" победит», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Железнодорожники идут на третьем месте в таблице с 50 очками. «Балтика» (46) находится на пятой строчке.