Турецкий «Фенербахче» намерен мощно усилить состав этим летом, чтобы включиться в борьбу за золотые медали в Суперлиге‑2026/2027 с «Галатасараем».

По данным авторитетного местного издания Sabah, стамбульцы нацелились на вингера Рафаэля Леао из «Милана».

За него «Фенербахче» готов отдать от 50 млн до 60 млн евро. «Милан» не против отпустить 28‑летнего португальца, к которому в этом сезоне очень много претензий со стороны тренерского штаба.

Также Леао интересен «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен‑Жермен» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 млн евро.