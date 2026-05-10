«Гамбург» одолел «Фрайбург» (3:2) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев голы записали на свой счет Бейкери Джатта на 14-й минуте, Лука Вушкович на 64-й минуте и Фабио Бальде на 67-й минуте.

У «Фрайбурга» дублем отметился Игор Матанович, отличившись на 16-й и 87-й минуте.

Результат матча Гамбург Гамбург 3:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Бейкери Джатта 14' 1:1 Игор Матанович 16' 2:1 Лука Вушкович 64' 3:1 Фабио Бальде 67' 3:2 Игор Матанович 87' Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович ( Louis Lemke 90' ), Варме Омари, Николас Капальдо, Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга ( Юссуф Поульсен 79' ), Альберт Грёнбек, Фабиу Виейра ( Shafiq Nandja 90' ), Бейкери Джатта ( Райан Филипп 65' ), Рансфорд Кёнигсдёрффер, Otto Stange ( Фабио Бальде 65' ) Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте ( Жорди Макенго 59' ), Филипп Треу, Бруно Огбус ( Филипп Линхарт 68' ), Маттиас Гинтер ( Антони Юнг 71' ), Лукас Кюблер ( Дерри Шерхант 68' ), Винченцо Грифо, Иоганн Манзамби ( Николас Хефлер 58' ), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович, Лукас Хёлер Жёлтые карточки: Лука Вушкович 65', Николас Капальдо 86' — Лукас Кюблер 20', Лукас Хёлер 86'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 4 Удары мимо 2 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 14 Фолы 8

После этого матча «Гамбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 37-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 7-й позиции (44).