«Гамбург» одолел «Фрайбург» (3:2) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Бейкери Джатта на 14-й минуте, Лука Вушкович на 64-й минуте и Фабио Бальде на 67-й минуте.
У «Фрайбурга» дублем отметился Игор Матанович, отличившись на 16-й и 87-й минуте.
Результат матча
ГамбургГамбург3:2ФрайбургФрайбург
1:0 Бейкери Джатта 14' 1:1 Игор Матанович 16' 2:1 Лука Вушкович 64' 3:1 Фабио Бальде 67' 3:2 Игор Матанович 87'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович (Louis Lemke 90'), Варме Омари, Николас Капальдо, Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга (Юссуф Поульсен 79'), Альберт Грёнбек, Фабиу Виейра (Shafiq Nandja 90'), Бейкери Джатта (Райан Филипп 65'), Рансфорд Кёнигсдёрффер, Otto Stange (Фабио Бальде 65')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте (Жорди Макенго 59'), Филипп Треу, Бруно Огбус (Филипп Линхарт 68'), Маттиас Гинтер (Антони Юнг 71'), Лукас Кюблер (Дерри Шерхант 68'), Винченцо Грифо, Иоганн Манзамби (Николас Хефлер 58'), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович, Лукас Хёлер
Жёлтые карточки: Лука Вушкович 65', Николас Капальдо 86' — Лукас Кюблер 20', Лукас Хёлер 86'
После этого матча «Гамбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 37-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 7-й позиции (44).