В 36-м туре итальянской Серии А «Удинезе» одержал гостевую победу над «Кальяри» со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 56-й минуте Адамом Буксой, а второй — на 90-й Идриссой Гуйе.

Результат матча

Кальяри Кальяри 0:2 Удинезе Удине

0:1 Адам Букса 56' 0:2 Идрисса Гейе 90+6'

Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро ( Габриэле Цаппа 62' ), Альберто Доссена, Хуан Родригес, Адам Оберт ( Андреа Белотти 88' ), Марко Палестра ( Ibrahim Sulemana 62' ), Мишель Адопо ( Yael Trepy 88' ), Джанлука Гаэтано, Майкл Фолоруншо ( Agustin Albarracin 73' ), Себастьяно Эспозито, Paul Mendy

Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ ( Идрисса Гейе 78' ), Умар Соле, Томас Кристенсен, Николо Дзаньоло ( Juan Arizala 78' ), Ассан Камара, Артюр Атта, Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский ( Николо Бертола 54' ), Адам Букса ( Кинан Дэвис 65' ), Branimir Mlacic ( Леннон Миллер 54' )

Жёлтые карточки: Жозе Педро 53' — Кингсли Эхизибуэ 44', Кинан Дэвис 90+2'