В 36-м туре итальянской Серии А «Удинезе» одержал гостевую победу над «Кальяри» со счётом 2:0.
Первый мяч был забит на 56-й минуте Адамом Буксой, а второй — на 90-й Идриссой Гуйе.
Результат матча
КальяриКальяри0:2УдинезеУдине
0:1 Адам Букса 56' 0:2 Идрисса Гейе 90+6'
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро (Габриэле Цаппа 62'), Альберто Доссена, Хуан Родригес, Адам Оберт (Андреа Белотти 88'), Марко Палестра (Ibrahim Sulemana 62'), Мишель Адопо (Yael Trepy 88'), Джанлука Гаэтано, Майкл Фолоруншо (Agustin Albarracin 73'), Себастьяно Эспозито, Paul Mendy
Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ (Идрисса Гейе 78'), Умар Соле, Томас Кристенсен, Николо Дзаньоло (Juan Arizala 78'), Ассан Камара, Артюр Атта, Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский (Николо Бертола 54'), Адам Букса (Кинан Дэвис 65'), Branimir Mlacic (Леннон Миллер 54')
Жёлтые карточки: Жозе Педро 53' — Кингсли Эхизибуэ 44', Кинан Дэвис 90+2'
Благодаря этому результату «Удинезе» заработал 50 очков и переместился на девятую строчку турнирной таблицы. «Кальяри», имея в активе 37 баллов, занимает 15-е место.