Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал признание полузащитника команды Бруну Фернандеша игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

«Это просто замечательно, я очень рад за Бруну, считаю, что он полностью заслужил этот приз. Я думаю, что эту награду, присуждаемую на основе столь длительного периода времени, полностью заслуживает тот, кто её получает. Думаю, что Бруну просто фантастически играл и влиял на команду в нынешнем сезоне, в том числе и с момента моего прибытия в клуб. Поэтому Бруну в полной мере заслужил награду, он один из нас», — приводит слова Каррика Sky Sports.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 34 матча в АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал 21 результативную передачу.