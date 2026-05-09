Во французском «Марселе» нарастает недовольство поведением лучшего игрока команды Мейсона Гринвуда.

По данным издания L’Équipe, у 24‑летнего англичанина есть серьёзные шероховатости в отношениях с главным тренером Хабибом Бейем. Ранее у него случались недомолвки с Роберто Де Дзерби.

Клуб недоволен самоотдачей игрока на тренировках и в официальных встречах, а также его отказом принимать участие в маркетинговой акции и нежеланием посещать уроки французского языка.

Самого Гринвуда напрягает подобный контроль, и он рассматривает возможность ухода из «Марселя». Всего в этом сезоне полузащитник провёл 30 матчей и забил в них 15 голов, оставаясь на голодном пайке последние шесть туров.

За французский клуб Гринвуд играет с лета 2024 года, сейчас его оценивают в 55 млн евро.