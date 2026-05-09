Наставник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал конфликт между хавбеками клуба Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Вчера, 7 мая, СМИ сообщили о повторном конфликте между уругвайцем и французом, который перерос в драку.  В результате инцидента Вальверде получил рассечение головы и оказался в больничной палате.  Как итог, оба игрока получили денежный штраф в размере 500 тысяч евро.

«Есть два момента, о которых я хочу сказать.  Во-первых, я очень горжусь решительностью, скоростью и открытостью клуба.  Во-вторых, игроки признали свою ошибку, выразили сожаление и извинились — для меня этого достаточно.  Чего я делать не буду, так это публично распинать их, потому что они этого не заслуживают.  За последние четыре месяца они показали мне, что значит быть футболистом "Реала", и я этого не забуду.

Вальверде и Тчуамени заслуживают того, чтобы мы двигались дальше, чтобы дать им шанс продолжать сражаться за этот клуб.  Я очень горжусь ими.  Не позволю использовать эту ситуацию, чтобы ставить под сомнение их профессионализм.  Ложь, что они непрофессиональны, что они проявили ко мне неуважение… это абсолютная ложь.  Так же, как и ложь, что некоторые из футболистов не играют из-за проблем со мной.

В конечном итоге, я несу ответственность за то, что сезон, вероятно… нет, определённо, не будет соответствовать ожиданиям.  Но я здесь уже четыре месяца и очень горжусь своими футболистами.  Тем, как они меня приняли, тем, чего мы достигли.  И ясно, что разочарование и гнев могут привести к ситуациям, которых вы не хотите.  Но сейчас давайте сосредоточимся на игре.  Вот на чём нам нужно сконцентрироваться сейчас», — цитирует Арбелоа AS.