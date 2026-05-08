Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды в финале Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо» (0:0, 6:5 по пен.).

«Интересная игра, сложная. Очень рады победить. Тренер сказал, кто будет бить пенальти, за день тренировали. Бывает, остаёмся после тренировок побить. А это уже момент психологии.

Мы выходили за победой, всё-таки играем дома. К сожалению, не получилось в игре забить, но и не пропустили. А пенальти — лотерея», — передает слова Сперцяна Чемпионат.

После этого противостояния «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет против «Спартака».