Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что у него имеется своё видение игры, но он не будет кардинально ничего менять в плане тактики, так как у него нет на это времени.

«Кардинальных тактических изменений мы не внесём, потому что на это нужно время, причём немалое. Но какие‑то детали и нюансы можем изменить. "Пари НН" сейчас действует в ином ключе, нежели ещё пару игр назад. Учитывая это, нужно будет составить план на игру и понять, чьи качества будут нужны нам на поле с первых минут», — цитирует Игдисамова «Чемпионат».

39‑летний специалист ранее возглавлял вторую команду ЦСКА, а в основной состав был переведён после увольнения Фабио Челестини. Под началом Игдисамова армейцы пока провели одну встречу, где уступили «Спартаку» в Кубке России со счётом 0:1.