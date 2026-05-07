Заслуженный тренер РФ Юрий Сёмин рассказал, чего он ждёт от предстоящей игры в Кубке России между «Краснодаром» и московским «Динамо».

«Кубок — это всегда интересно. Думаю, это будет большой праздник и полные трибуны. Вчерашний матч показал, что футбол в нашей жизни играет громадную роль. В Кубке нет фаворита, в нём много неожиданностей. И "Динамо" хочет выиграть, им крайне необходим какой‑то титул, и "Краснодар" — очень голодная команда», — сказал Сёмин «СЭ».

Команды сыграют в Краснодаре в 20:30 (мск) 7 мая. Это будет ответная встреча, а первая, прошедшая в Москве, завершилась вничью со счётом 0:00:0.