Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер близок к продлению контракта с мюнхенским клубом. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны практически согласовали новое соглашение сроком еще на один год. На данный момент переговоры находятся на финальной стадии, и официальное объявление может появиться в ближайшее время.
Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Нойер сохранит статус основного голкипера «Баварии» в следующем сезоне. При этом тренерский штаб намерен чаще задействовать второго вратаря команды Йонаса Урбига, предоставляя ему больше игровой практики.