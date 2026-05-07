Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер близок к продлению контракта с мюнхенским клубом. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны практически согласовали новое соглашение сроком еще на один год. На данный момент переговоры находятся на финальной стадии, и официальное объявление может появиться в ближайшее время.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Нойер сохранит статус основного голкипера «Баварии» в следующем сезоне. При этом тренерский штаб намерен чаще задействовать второго вратаря команды Йонаса Урбига, предоставляя ему больше игровой практики.