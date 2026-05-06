Тренер Сергей Юран высказался про финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором «Спартак» 6 мая сыграет с ЦСКА.

«Допущу, что ЦСКА сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии. Наверное, у "Спартака" есть небольшое преимущество из-за домашней арены.

Думаю, опытные игроки сейчас должны сплотить армейцев, от них будет многое зависеть. Без тренера сложно будет им, конечно», — сказал Юран «СЭ».

Напомним, 4 мая ЦСКА уволил главного тренера Фабио Челестини.

Игра между красно-белыми и армейцами начнется 6 мая в 20:00 мск.