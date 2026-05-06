Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Арсенала» (0:1) и вылете из Лиги чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«У нас была очень хорошая кампания. Мы отдали все силы. Мы прошли намного дальше, чем ожидали. Жаль, что все так вышло, мы заслуживали дополнительного времени.

В первом матче мы создали голевые моменты, но не использовали. Сегодня во втором тайме мы больше времени проводили на чужой половине поля, у нас были шансы, но иногда все мелочи складываются в твою пользу, а иногда — нет.

Мне нечего сказать о судействе, мы выбыли из турнира. Поздравляю "Арсенал", он хорошо бился. Мне нравятся его команда и его тренер. У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали», — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому по сумме двух встреч «Арсенал» победил 2:1 и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары «ПСЖ» — «Бавария».