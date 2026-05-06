Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Арсенала» (0:1) и вылете из Лиги чемпионов.
«У нас была очень хорошая кампания. Мы отдали все силы. Мы прошли намного дальше, чем ожидали. Жаль, что все так вышло, мы заслуживали дополнительного времени.
В первом матче мы создали голевые моменты, но не использовали. Сегодня во втором тайме мы больше времени проводили на чужой половине поля, у нас были шансы, но иногда все мелочи складываются в твою пользу, а иногда — нет.
Мне нечего сказать о судействе, мы выбыли из турнира. Поздравляю "Арсенал", он хорошо бился. Мне нравятся его команда и его тренер. У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали», — цитирует Симеоне Marca.
Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому по сумме двух встреч «Арсенал» победил 2:1 и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары «ПСЖ» — «Бавария».