Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о дисквалификации вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни от участия в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщил журналист Роб Харрис.

Из-за дисквалификации Престианни не сможет принять участие в первых двух матчах чемпионата мира 2026 года, если его вызовут в сборную Аргентины.

Напомним, что Джанлука Престианни был дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на шесть матчей (три из которых условно с испытательным сроком в два года) за нарушение правил поведения в отношении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов.