Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в ответной встрече Лиги чемпионов и отдельно отметил значение Антуана Гризманна для команды.

Для французского форварда этот матч стал последним в еврокубках в составе мадридцев — летом он перейдет в «Орландо Сити».

«Гризманн — особенный игрок. Жаль, что его история здесь завершается именно так. Нам тяжело, и болельщикам тоже. Все рассчитывали увидеть его в финале Лиги чемпионов, но нам туда пробиться не удалось. Это обидно», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

«Арсенал» в финале ЛЧ, который пройдет 30 мая в Будапеште, встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария».