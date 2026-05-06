Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал информацию о конфликте с одноклубником Робиньо-младшим, который произошел во время тренировки.

«Такие ситуации случаются в футболе. Это было недопонимание на тренировке, и оно должно было остаться внутри команды. Я уже имел конфликты с друзьями и даже дрался, но такие вещи должны оставаться в пределах коллектива. Однако об этом узнали люди, далекие от футбола, и это только усугубило ситуацию», — сказал Неймар в интервью ESPN Brasil.

Ранее стало известно, что Неймар толкнул партнера и ударил его по лицу после того, как тот обыграл его в эпизоде. По информации ESPN Brasil, представители 18-летнего футболиста обратились в клуб с требованием публичных извинений от Неймара.